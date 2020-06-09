Блохин: Было важно сохранить Шевченко для сборной Украины

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал продление контракта Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола.

"Очевидно, что было важно сохранить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Все логично. Почему нет? Сборная добилась ярких побед, вышли на чемпионат Европы с первого места в группе. Хороший результат, все довольны.

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Не знаю, какие сейчас задачи стоят перед ним, но понятно, что ни один тренер не работает без задач. Так не бывает. Какими они будут на финальную часть Евро? Посмотрим. Самое главное, что потенциал у сборной хороший.

Отразится ли перенос Евро на год для сборной? Это повлияет на все команды. Сложившаяся ситуация влияет и на футбол, и на жизнь. Немного обидно, что перенесли Евро, потому что сборная сейчас была "в накате". Какой она будет через год – посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и увидим", – сказал Блохин в комментарии изданию Meta-ratings.

Напомним, 43-летний Шевченко возглавляет главную команду страны с июля 2016 года. На заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове 7 июня, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с главным тренером сборной Украины. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

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