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Шевченко запросив іноземця у штаб збірної України, – журналіст

18:57 606 Читать на русском
Шевченко запросив іноземця у штаб збірної України, – журналіст
Андрій Шевченко / УАФ

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про продовження контракту Андрія Шевченка з національною збірною і поповнення тренерського штабу новим фахівцем.

"На даному етапі Шевченко вирішив, що для нього принципово закінчити ту справу з тою командою, яку він сам собі побудував. Він неодноразово зізнавався, що отримує насолоду від роботи з тими футболістами, які зараз є у нього в національній команді.

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Це теж стало головним чинником того, що йому захотілося продовжити цю роботу. Оскільки він бачить перспективу, бачать її і помічники. І найголовніше, що повністю залишається той штаб, який працював у національній збірній: і Мауро Тассотті, і Андреа Малдера, і Педро Харо – тренер воротарів, і Олександр Шовковський.

Окрім того, буде ще один спеціаліст! Він буде іноземцем, який долучиться до національної збірної України і буде допомагати тренерському штабу в аналітичній роботі", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові 7 червня, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з головним тренером збірної України. Нова угода розрахована до кінця 2022 року.

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Ігор Циганик Відеоновини Олександр Шовковський Олександр Шовковський Збірна України Мауро Тассотті Мауро Тассотті Андреа Малдера Андреа Малдера Педро Харо Педро Харо Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна
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