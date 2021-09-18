"Чи не хотів я залишитись в Шерифі? Залишатися вже не було жодного бажання і сенсу. Як можна хотіти залишитися після того, як головний тренер всіляко вселяє впевненість, що розраховує на тебе, а в останній момент, коли більшість команд вже укомплектувалися, клуб повідомляє моєму агенту, що Вернидуб не вніс мене в заявку на жоден з турнірів?

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При цьому, коли я про все дізнався і пішов до нього на розмову, головний тренер сказав, що він взагалі не в курсі цієї ситуації і що, мабуть, це рішення клубу. По-моєму, тут все очевидно.

Подальші плани – якомога швидше знайти команду і почати грати. Дуже скучив за футболом і є величезне бажання себе проявити.

Щодо пропозицій – мій агент якраз працює над цим. Зараз це не так просто, адже більшість команд вже укомплектувалися, але попередній інтерес є, ведуться переговори. Команди зі зрозумілих причин назвати не можу", – сказав Блізніченко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Андрій приєднався до Шерифа у жовтні 2019 року і здобув з командою три чемпіонства. Минулого сезону провів за тираспольців 15 матчів, в яких забив 8 голів.

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