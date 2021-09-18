"Не хотел ли я остатся в Шерифе? Оставаться уже не было никакого желания и смысла. Как можно хотеть остаться после того, как главный тренер всячески внушает уверенность, что рассчитывает на тебя, а в самый последний момент, когда большинство команд уже укомплектованны, клуб сообщает моему агенту, что Вернидуб не внес меня в заявку ни на один из турниров?

Шериф разорвал контракт с Близниченко перед поединком против Шахтера

При этом, когда я обо всем узнал и пошел к нему на разговор, главный тренер сказал, что он вообще не в курсе этой ситуации и что, видимо, это решение клуба. По-моему, тут все очевидно.

Дальнейшие планы – как можно быстрее найти команду и начать играть. Очень соскучился по футболу и есть огромное желание себя проявить.

Относительно предложений – мой агент как раз работает над этим. Сейчас это не так просто, ведь большинство команд уже укомплектованны, но предварительный интерес есть, ведутся переговоры. Команды по понятным причинам назвать не могу", – сказал Близниченко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Андрей присоединился к Шерифу в октябре 2019 года и завоевал с командой три чемпионства. В прошлом сезоне провел за тираспольцев 15 матчей, в которых забил 8 голов.

"Ну шо, ше не вмерла?" – молдавское и приднестровское закулисье старта Шахтера в Лиге чемпионов