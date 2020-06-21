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Блискавичний камбек команди Лемпарда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:2

21:24 - Читать на русском
Блискавичний камбек команди Лемпарда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:2
Астон Вілла – Челсі – 1:2 – відеоогляд матчу

Челсі впорався з Астон Віллою (2:1) в 30 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на сайті Футбол 24.

43’ Кортні Хаус
 
Крістіан Пулішіч 61’
Олів'є Жиру 63’
43’ Кортні Хаус
61’ Крістіан Пулішіч
63’ Олів'є Жиру

Підопічні Лемпарда поплатилися за свою розслабленість перед перервою. Центрбека Астон Вілли Кортні Хауса забули в карному майданчику, і той з другої спроби розстріляв Кепу.

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Челсі кинувся відіграватися з перших секунд другої половини. Суперник оборонявся ледь не всім складом, але це не допомогло. Блискавичний подвійний удар від Жиру і Пулішіча (60 і 62 хвилина) перевернув все з ніг на голову – 1:2.

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Теги
Англія Відеоновини Астон Вілла - Челсі Астон Вілла Астон Вілла Челсі Челсі
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