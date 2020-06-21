Блискавичний камбек команди Лемпарда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:2

Челсі впорався з Астон Віллою (2:1) в 30 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на сайті Футбол 24.

Підопічні Лемпарда поплатилися за свою розслабленість перед перервою. Центрбека Астон Вілли Кортні Хауса забули в карному майданчику, і той з другої спроби розстріляв Кепу.

Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою, Ньюкасл вдома розгромив Шеффілд Юнайтед: 30-й тур АПЛ, неділя

Челсі кинувся відіграватися з перших секунд другої половини. Суперник оборонявся ледь не всім складом, але це не допомогло. Блискавичний подвійний удар від Жиру і Пулішіча (60 і 62 хвилина) перевернув все з ніг на голову – 1:2.