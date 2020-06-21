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Молниеносный камбек команды Лэмпарда в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 1:2

21:24 - Читати українською
Молниеносный камбек команды Лэмпарда в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 1:2
Астон Вилла – Челси – 1:2 – видеообзор матча

Челси справился с Астон Виллой (2:1) в 30 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на сайте Футбол 24.

43’ Кортни Хаус
 
Кристиан Пулишич 61’
Оливье Жиру 63’
43’ Кортни Хаус
61’ Кристиан Пулишич
63’ Оливье Жиру

Подопечные Лэмпарда поплатились за свою расслабленность перед перерывом. Центрбека Астон Виллы Кортни Хауса забыли в штрафной, и тот со второй попытки расстрелял Кепу.

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Челси бросился отыгрываться с первых секунд второй половины. Соперник оборонялся чуть ли не всем составом, но это не помогло. Молниеносный двойной удар от Жиру и Пулишича (60 и 62 минута) перевернул все с ног на голову – 1:2.

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Англия Видеоновости Астон Вилла - Челси Астон Вилла Астон Вилла Челси Челси
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