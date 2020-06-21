Молниеносный камбек команды Лэмпарда в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 1:2

Челси справился с Астон Виллой (2:1) в 30 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на сайте Футбол 24.

Подопечные Лэмпарда поплатились за свою расслабленность перед перерывом. Центрбека Астон Виллы Кортни Хауса забыли в штрафной, и тот со второй попытки расстрелял Кепу.

Челси одержал волевую победу над Астон Виллой, Ньюкасл дома разгромил Шеффилд Юнайтед: 30-й тур АПЛ, воскресенье

Челси бросился отыгрываться с первых секунд второй половины. Соперник оборонялся чуть ли не всем составом, но это не помогло. Молниеносный двойной удар от Жиру и Пулишича (60 и 62 минута) перевернул все с ног на голову – 1:2.