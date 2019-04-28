Блавацький: Не були готові до того, що Динамо буде захищатись

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував поразку своїх підопічних від Динамо (0:1).

"Радує, що наша команда від матчу до матчу намагається грати сміливіше, намагається грати в атакуючий футбол. Ми пояснюємо хлопцям, що будь-якій команді з першої "шістки" можна забивати м'ячі.

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Однозначно можна сказати, що сьогодні своєю агресією ми змусили динамівців Києва помилятися і отримувати червоні картки. В результаті виявилися в ситуації, що її тренували – Динамо закрилося на своїй половині поля. Але чисто математично було зрозуміло, що для реалізації такого переваги потрібно було швидше працювати з м'ячем. Крім того, після внесених в перерві коректив, у другому таймі стали грати низом, і це додало нам гостроти в атаці.

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Шкода, що не реалізували ті моменти, які у нас були сьогодні у великій кількості. Ми не заслуговували на поразку. Як мінімум, два стовідсоткові моменти ми зобов'язані були реалізовувати. І вже точно, що в найгіршому випадку повинні були задовольнятися нічиєю. Думаю, динамівці ще довго будуть пам'ятати ті моменти, в яких м'яч ледь не торкнувся каркаса їх воріт.

У будь-якому випадку, я вдячний хлопцям. Очі у них просто горять. Помилятися можуть багато. Але сьогодні нас покарали за півтори помилки", – поділився Блавацький на післяматчевій прес-конференції, передає dynamo.kiev.ua.

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