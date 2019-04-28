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Блавацький: Не були готові до того, що Динамо буде захищатись

28 квітня 23:20 116 Читать на русском
Блавацький: Не були готові до того, що Динамо буде захищатись
Богдан Блавацький / фото: ФК Львів

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував поразку своїх підопічних від Динамо (0:1).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Радує, що наша команда від матчу до матчу намагається грати сміливіше, намагається грати в атакуючий футбол. Ми пояснюємо хлопцям, що будь-якій команді з першої "шістки" можна забивати м'ячі.

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Однозначно можна сказати, що сьогодні своєю агресією ми змусили динамівців Києва помилятися і отримувати червоні картки. В результаті виявилися в ситуації, що її тренували – Динамо закрилося на своїй половині поля. Але чисто математично було зрозуміло, що для реалізації такого переваги потрібно було швидше працювати з м'ячем. Крім того, після внесених в перерві коректив, у другому таймі стали грати низом, і це додало нам гостроти в атаці.

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Шкода, що не реалізували ті моменти, які у нас були сьогодні у великій кількості. Ми не заслуговували на поразку. Як мінімум, два стовідсоткові моменти ми зобов'язані були реалізовувати. І вже точно, що в найгіршому випадку повинні були задовольнятися нічиєю. Думаю, динамівці ще довго будуть пам'ятати ті моменти, в яких м'яч ледь не торкнувся каркаса їх воріт.

У будь-якому випадку, я вдячний хлопцям. Очі у них просто горять. Помилятися можуть багато. Але сьогодні нас покарали за півтори помилки", – поділився Блавацький на післяматчевій прес-конференції, передає dynamo.kiev.ua.

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Теги
Львів - Динамо Динамо Динамо Львів Львів Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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