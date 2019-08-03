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Красиві голи Буяльского та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3

22:37 432 Читать на русском
Красиві голи Буяльского та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3
Львів – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо без проблем обіграло ФК Львів в рамках другого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

Динамо на виїзді розгромило Львів та набрало 6 очок у двох стартових турах. У складі команди Хацкевича наприкінці першого тайму дубль оформив Віталій Буяльський. Перший гол хавбек забив красивим ударом головою, другий – з пенальті.

Динамо розгромило Львів на виїзді: Буяльський, Сидорчук і компанія феєрять у матчі УПЛ

У другій половині гри ще один результативний удар записав у свій актив Карлос Де Пена. Відзначимо також Сергія Сидорчука, який віддав 2 гольові передачі.

Динамо наразі лідирує в УПЛ з 6-ма очками, проте Шахтар свій матч проти Карпат проведе у неділю.

До слова, наступний поєдинок Динамо зіграє 6 серпня проти Брюгге в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Львів – Динамо: Хацкевич прокоментував перемогу киян та розповів про кадрову ситуацію перед матчем з Брюгге

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Львів – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
19:21
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