Львів – Динамо: вечір гольових шедеврів і Сидорчука в матчі УПЛ

Львів приймає Динамо Київ (0:3) у 2-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Для команди Хацкевича це другий за 4 дні матч у місті лева. У середу динамівці обіграли Карпати з рахунком 2:0. Львів же в УПЛ 2019/20 стартував з виїзної перемоги над Десною 2:1, героями якої стали бразильці Жозе Вітор і Тавареш. Львів'яни виграли лише один матч проти Динамо, і той на виїзді. Усі інші 5 завершилися мінімальними перемогами киян.

Львів – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Буяльський міг забивати на 2-й хвилині – не зовсім вдалий удар після навісу з правого флангу. Ще одну схожу атаку замикав де Пена. Цього разу воротар на місці. Борзенко блокував удар Бєсєдіна ліктем – хоч відстань до м'яча була дуже близькою, але захисник Львова виставляв руку. Дуже схоже, що пенальті, хоча суддя Іванов не згоден. На 25-й хвилині де Пена у своєму стилі вирізає філігранний крос на голову Бєсєдіну, однак Артем з кількох метрів пробиває в Сарнавського – 6-й удар і 2-й влучний у динамівців за перші 25 хвилин. Львів відверто відмовчується у цьому плані.

Мартан у боротьбі з Бєсєдіним потягнув м'яз стегна і попросив заміну. Показують трибуни Арени Львів. Тут у Динамо зіркова компанія: чемпіони світу Попов і Цітаішвілі, а також досвідченіші Гармаш, Миколенко і Шапаренко. Останнього зараз перевели у дубль, за інформацією каналу "Футбол 2". Мовляв, Микола не влаштовує Хацкевича своєю формою. Тим часом Циганков, Соль і Кадірі активно розминаються.

Вісенте класно закинув на хід Реннану, бразильці організували перший удар господарів аж на 35-й хвилині. Бущан з потужнім ударом у ближній кут впорався на відмінно. Де Пена дуже слабко пробив метрів з 22-х. Сарнавський нині налаштований надто серйозно, щоб такі пропускати. Шепелєв класно відкрився на правому фланзі, Бєсєдін отримав снаряд транзитом через захисника, але пробив у поперечину. Де Пена добивав, проте Артем ще й ненароком зробив підніжку партнеру.

Бурда намагався повторити свій фокус з матчу Суперкубка проти Шахтаря, але не влучив. Де Пена шокував дикою обрізкою в центрі поля, львів'яни вибігли в швидку контру, і Богунов пробив поруч зі стійкою. На першій компенсованій хвилині Сидорчук божественним пасом з глибини закинув на Буяльського, а Віталій у вже легендарному стилі ван Персі на ЧС-2014 ефектно забив у падінні "рибкою".

Шепелєв протягнув м'яч у чужий штрафний і заробив сумнівний пенальті. Буяльський розірвав павучка у дев'ятці, зробивши рахунок 2:0. Просто львівське дежавю якесь! У матчі з Карпати було щось дуже схоже – там також господарі зі Львова пропустили наприкінці тайму один, а в компенсований час з пенальті. Майже відразу після перерви де Пена використав другий гольовий закидончик Сидорчука і надзвичайно красиво поклав у дальній верхній кут. Не чекали, а Сергій божить сьогодні у ролі племейкера!

Ще дві швидкі атаки Динамо. Буяльський і Сидорчук у ролі асистентів, Циганков, який замінив Кендзору (в захист перейшов Караваєв), і Шепелєв пробивали метрів з 20-25 – в обох випадках вище. Заварив кашу Караваєв, але динамівці круто з пасом п'яточкою вийшли з-під пресингу. Відпрацювали у польових умовах, так би мовити, ситуацію на майбутнє для матчів проти набагато сильніших команд.

Соль замість Бєсєдіна, Кадірі дебютує в офіційному матчі за Динамо, даючи відпочити Буяльському. Сидорчук укотре перехопив м'яч і відразу ж спробував перекинути воротаря. Дуже невлучно, але рахунок дозволяє. Бруно та Алваро відповіли ударами вище і повз ворота. Бурда з Кадірі наварили в центрі поля, Шепеєв завалив Богунова, і це гострий штрафний. Уті, Бруно двічі пробив у стінку.