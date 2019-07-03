Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Шахтар вирушив на другий тренувальний збір, який відбудеться з 3-го по 12 липня у Австрії.

Головний тренер команди Луїш Каштру взяв на австрійський збір 31-го футболіста:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Богдан Бутко, Додо, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Піхальонок, Сергій Болбат, Маркіньйос Сіпріано, Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентінью, Тайсон, Андрій Тотовицький, В’ячеслав Танковський, Веллінгтон Нем;

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

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Зауважимо, що порівняно з першим збором, до команди приєднались Густаво Бланко Лещук, який останній сезон провів у Малазі на правах оренди, Веллінгтон Нем та Оларенважу Кайоде. Натомість Максим Малишев, який перебував у таборі "гірників" на першому зборі, не зміг поїхати через травму.

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Крім того, Шахтар на офіційному сайті опублікував список суперників та дати спарингів на австрійському етапі підготовки:

П’ятниця, 5 липня

Шахтар – Юрдінген – 13:00

Шахтар – Копенгаген – 18:00

Понеділок, 8 липня

Шахтар – Пролетер – 13:00

Шахтар – Вольфсбергер – 19:00

Четвер, 11 липня

Шахтар – АПОЕЛ – 18:30.

Нагадаємо, сезон для підопічних Каштру розпочнеться 28-го липня з матчу за Суперкубок України проти Динамо.