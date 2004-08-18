Бланко Лещук може стати гравцем Малаги

Малага розглядає варіант підписання нападника Шахтаря Густаво Бланко Лещука.

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук може продовжити кар'єру в Іспанії. У послугах 26-річного аргентинця зацікавлена Малага, повідомляє El Desmarque.

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Жодних подробиць потенційного трансферу наразі немає. Нагадаємо, Малага за підсумками сезону 2017/18 вилетіла з Прімери та виступатиме у Сегунді.

До слова, Густаво Бланко Лещук не заявлений Шахтарем на сезон 2018/19. Раніше повідомлялось про інтерес до форварда хіхонського Спортінга та Леганеса, а також Маріуполя.

Контракт аргентинця з Шахтарем чинний ще 2 роки. У донецький клуб Бланко Лещук перейшов на початку 2017 року з Карпат.