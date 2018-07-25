Бланко Лещук зацікавив Спортінг Хіхон

Нападник донецького Шахтаря Густаво Бланко Лещук може перебратися в іспанський Спортінг до закриття трансферного вікна.

Аргентинський нападник невдовзі може покинути "гірників". Про це повідомляє Radio Marca.

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За інформацією видання, Бланко Лещук потрапив до сфери зацікавлень хіхонського Спортінга. Раніше повідомляли, що аргентинець може перейти в Леганес, який, на відміну від "червоно-білих", представляє Ла Лігу, а не Сегунду.

Густаво Бланко Лещук у сезоні 2017/18 не зміг закріпитися в основі Шахтаря. Форвард провів лише 15 матчів в УПЛ, у яких забив 1 м'яч. Тренерський штаб донеччан не розраховує на 26-річного аргентинця українського походження, оскільки він навіть не поїхав на тренувальний збір "гірників" до Австрії.