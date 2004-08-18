Бланко Лещук может стать игроком Малаги

Малага рассматривает вариант подписания нападающего Шахтера Густаво Бланко Лещука.

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук может продолжить карьеру в Испании. В услугах 26-летнего аргентинца заинтересована Малага, сообщает El Desmarque.

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Никаких подробностей потенциального трансфера пока нет. Напомним, Малага по итогам сезона 2017/18 вылетела из Примеры и будет выступать в Сегунде.

К слову, Густаво Бланко Лещук не заявлен Шахтером на сезон 2018/19. Ранее сообщалось об интересе к форварду хихонского Спортинга и Леганеса, а также Мариуполя.

Контракт аргентинца с Шахтером действует еще 2 года. В донецкий клуб Бланко Лещук перешел в начале 2017 года из Карпат.