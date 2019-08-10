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Бланко Лещук – про змарнований Дентінью момент: Наступного разу треба забивати самому

10 серпня 23:05 315 Читать на русском
Бланко Лещук – про змарнований Дентінью момент: Наступного разу треба забивати самому
Густаво Бланко Лещук / Шахтар

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук вважає, що йому потрібно отримувати більше ігрової практики у команді і наступного разу забивати самому.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Я почуваюся чудово, та мені потрібно намагатися більше грати, отримувати більше ігрової практики. І це залежить лише від мене. Моє майбутнє? Наразі я тут, в Шахтарі.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

Чому я віддав пас на Дентінью, а не бив сам у кінці матчу? Мій партнер був поруч, було простіше віддати йому пас. Він не забив, та таке буває, це футбол. Наступного разу мені треба забивати", – сказав Бланко Лещук журналістам після матчу з Динамо.

Нагадаємо, наприкінці матчу між Шахтарем та Динамо Густаво Бланко Лещук віддав передачу Дентінью на порожні ворота, проте бразилець змарнував момент.

Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за Суперкубок

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
10 серпня
7090
Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Дентінью Дентінью Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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