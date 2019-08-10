Бланко Лещук – про змарнований Дентінью момент: Наступного разу треба забивати самому

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук вважає, що йому потрібно отримувати більше ігрової практики у команді і наступного разу забивати самому.

"Я почуваюся чудово, та мені потрібно намагатися більше грати, отримувати більше ігрової практики. І це залежить лише від мене. Моє майбутнє? Наразі я тут, в Шахтарі.

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Чому я віддав пас на Дентінью, а не бив сам у кінці матчу? Мій партнер був поруч, було простіше віддати йому пас. Він не забив, та таке буває, це футбол. Наступного разу мені треба забивати", – сказав Бланко Лещук журналістам після матчу з Динамо.

Нагадаємо, наприкінці матчу між Шахтарем та Динамо Густаво Бланко Лещук віддав передачу Дентінью на порожні ворота, проте бразилець змарнував момент.

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