Бланко Лещук – про упущений Дентиньо момент: В следующий раз надо забивать самому

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук считает, что ему нужно получать больше игровой практики в команде и в следующий раз забивать самому.

"Я чувствую себя прекрасно, и мне нужно стараться больше играть, получать больше игровой практики. И это зависит только от меня. Мое будущее? Пока я здесь, в Шахтере.

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Почему я отдал пас на Дентиньо, а не бил сам в конце матча? Мой партнер был рядом, было проще отдать ему пас. Он не забил, и такое бывает, это футбол. В следующий раз мне надо забивать", – сказал Бланко Лещук журналистам после матча с Динамо.

Напомним, в конце матча между Шахтером и Динамо Густаво Бланко Лещук отдал передачу Дентиньо на пустые ворота, однако бразилец упустил момент.

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