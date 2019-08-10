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Бланко Лещук – про упущений Дентиньо момент: В следующий раз надо забивать самому

10 августа 23:05 87 Читати українською
Бланко Лещук – про упущений Дентиньо момент: В следующий раз надо забивать самому
Густаво Бланко Лещук / Шахтер

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук считает, что ему нужно получать больше игровой практики в команде и в следующий раз забивать самому.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Я чувствую себя прекрасно, и мне нужно стараться больше играть, получать больше игровой практики. И это зависит только от меня. Мое будущее? Пока я здесь, в Шахтере.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Почему я отдал пас на Дентиньо, а не бил сам в конце матча? Мой партнер был рядом, было проще отдать ему пас. Он не забил, и такое бывает, это футбол. В следующий раз мне надо забивать", – сказал Бланко Лещук журналистам после матча с Динамо.

Напомним, в конце матча между Шахтером и Динамо Густаво Бланко Лещук отдал передачу Дентиньо на пустые ворота, однако бразилец упустил момент.

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Источник: Футбол 24
blog_ava
Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2
10 августа
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Теги
Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Дентиньо Дентиньо Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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