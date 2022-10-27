Конфлікт між спортивним директором СК Дніпро-1 Євгеном Красніковим та генеральним директором Руху Ігорем Дедишиним досі залишається без покарання з боку офіційних осіб.

Сьогодні, 27 жовтня, мало відбутись засідання КДК УАФ щодо бійки між Дедишиним та Красніковим після поєдинку 7-го туру УПЛ Рух – СК Дніпро-1.

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Втім, воно так і не відбулось, оскільки ні Дедишин, ні Красніков не змогли прибути з поважних причин, про що повідомили заздалегідь. Через це КДК УАФ вирішив перенести розгляд справи, однак дату ще не назвав, повідомляє офіційний сайт УАФ. Присутність обох фігурантів обов'язкова.

Нагадаємо, після матчу 7-го туру УПЛ між Рухом та СК Дніпро-1 (2:3) між Дедишиним та Красніковим виникла спочатку словесна перепалка, а згодом і бійка.

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