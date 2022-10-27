Конфликт между спортивным директором СК Днепр-1 Евгением Красниковым и генеральным директором Руха Игорем Дедышиным по-прежнему остается без наказания со стороны официальных лиц.

Сегодня, 27 октября, должно было состояться заседание КДК УАФ по поводу драки между Дедышиным и Красниковым после поединка 7-го тура УПЛ Рух – СК Днепр-1.

"На*уй ты меня ударил?": Красников устроил разборки с представителем Руха – видео инцидента

Впрочем, оно так и не состоялось, поскольку ни Дедышин, ни Красников не смогли прибыть по уважительной причине, о чем сообщили заранее. Поэтому КДК УАФ решил перенести рассмотрение дела, однако дату еще не назвал, сообщает официальный сайт УАФ. Присутствие обоих фигурантов обязательно.

Напомним, после матча 7-го тура УПЛ между Рухом и СК Днепр-1 (2:3) между Дедышиным и Красниковым возникла сначала словесная перепалка, а впоследствии и драка.

Рух обнародовал теорию заговора, который привел к поражению от СК Днепр-1 – причастны Красников, судья и Павелко