Битва МЮ і Челсі за Лігу чемпіонів, дербі без Коноплянки та дуель за честь Інтера з Ювентусом: топ-5 матчів євровікенду

Рурське дербі без українця Євгена Коноплянки, Дербі д'Італія на Джузеппе Меацца, протистояння Манчестер Юнайтед і Челсі та Торіно з Міланом за Лігу чемпіонів, а також баварська битва Нюрнберга та Мюнхена в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Борусія Дортмунд – Шальке

27 квітня, 16:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Весняне Рурське дербі має надважливе турнірне значення для обох команд. Дортмунд продовжує забіг із Баварією за чемпіонський титул, відстаючи від мюнхенців на одне очко та сподіваючись на осічку "ротен" на фініші першості. Натомість Шальке через препогану форму (лише 1 перемога в останніх 12-ти матчах Бундесліги) ризикує опуститися у зону перехідних поєдинків. Тому перемога на Вестфаленштадіоні буде доречною для обох команд.

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Гельзенкірхенцям не допоможе українець Євген Коноплянка, який вилетів через ушкодження на 2-3 тижні. Та, відверто кажучи, гра вінгера цьогоріч не вражає, тому більше "кобальтовим" не вистачатиме Скжибскі та Ута. За Борусію не зіграють Піщек і Хакімі, але в бій рветься атакувальне тріо Санчо-Ройс-Алькасер (44 голи в чемпіонаті на трьох), що не віщує нічого хорошого для кволої оборони гостей.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Інтер – Ювентус

27 квітня, 21:30. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хоч протистояння Ювентуса та Інтера позбавлене турнірного значення, та Дербі Італії залишається головною окрасою звітного туру в Серії А. Тиждень тому туринці достроково оформили черговий титул чемпіона. Зате "нерадзуррі" досить впевнено почуваються на третій сходинці й мають ще три зустрічі з аутсайдерами під завісу сезону. В останніх матчах Інтер грає з перемінним результатом, але на принципові протистояння (міланське дербі, поєдинок із Ромою) добре налаштовується і зустріч із Юве, вочевидь, винятком не стане.

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"Стара синьйора" після оформлення чемпіонства може грати в своє задоволення. Проте, є ще одна важлива мета – зробити Кріштіану Роналду найкращим снайпером у дебютному сезоні в Італії. Наразі португалець йде четвертим у гонці бомбардирів (19 м'ячів), відстаючи від ветерана Фабіо Квальярелли на 4 голи. Календар для володаря п'яти "Золотих м'ячів" не надто сприятливий. Окрім Інтера, Юве ще гратиме проти Торіно, Роми, Аталанти та Сампдорії. Та Роналду є гравцем екстракласу й здатен відзначитися у воротах усіх цих опонентів хоча б раз.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Манчестер Юнайтед – Челсі

28 квітня 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манкуніанці та лондонці за три тури до кінця чемпіонату продовжують претендувати на місце в топ-4. Перемога в очному протистоянні потрібна обом тренерам: невдала серія Уле Гуннара Сульшера складає вже 3 матчі в усіх турнірах (усі програні, загальний рахунок – 0:9), а Мауріціо Саррі ризикує залишити Челсі без Ліги чемпіонів ще на рік. Посеред тижня не вразили ні гравці МЮ, ні "сині". Перші безславно поступилися Манчестер Сіті (0:2), а лондонці в понеділок не зуміли впоратися з Бернлі вдома (2:2).

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Схоже, в таборах обох команд не все гаразд із мікрокліматом, а літо обіцяє бути багатим на організаційні висновки. Та поки Юнайтед і Челсі потрібно вигравати всі матчі до кінця першості, а також сподіватися на втрату очок суперниками. У першому колі команди подарували яскраве видовище з дублем Марсьяля, вирваною для лондонців нічиєю на 90+6-й (!) хвилині, забігом помічника Саррі повз норовливого Жозе Моурінью і грандіозну сутичку через це. Поєдинок на Олд Траффорд може стати ще емоційнішим, зважаючи на турнірну вагу дуелі для обох грандів.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Нюрнберг – Баварія

28 квітня, 19:00. Нюрнберг, Ґрюндіґ-Штадіон

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хоч Нюрнберг фактично попрощався із Бундеслігою, та в рамках Баварського дербі спробує перервати чемпіонську ходу хлопців Ніко Ковача. Баварія не програє у чемпіонаті з початку лютого й завдяки цій серії на одне очко випереджає у таблиці дортмундську Борусію. Та гра мюнхенців далека від ідеалу. "Ротен" у нинішньому сезоні далекі від порівнянь із елітними зразками німецького автопрому, а лідерством у першості завдячують рівню конкурентів.

Потенційно перемогти Баварію може навіть і Нюрнберг. В останніх п'яти матчах Der Club грав на рівних зі всіма суперниками, серед яких, наприклад Айнтрахт і Байєр, тому спробує нав'язати боротьбу й мюнхенцям. Господарі намагатимуться зачепитися за нічию, але Баварія, відчуваючи, "запах" чемпіонського титулу може перетворитися на звіра й знищити опонента на шляху до Срібної салатниці.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Торіно – Мілан

28 квітня, 21:30. Турин, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мілан у боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів завітає до Турину, щоб перемогти одного з конкурентів за топ-4 у його лігві. Підопічні Дженнаро Гаттузо після чудового зимового відрізку почали гальмувати навесні. В останніх шести поєдинках Серії А "россонері" здобули лише одну перемогу й поставили під сумнів місце в "четвірці" за підсумками сезону. Додаємо сюди виліт із Кубка Італії посеред тижня, і кампанія 2018/19 ризикує перетворитися для Мілана на черговий провал.

Зате Торіно за майже три місяці програв тільки раз. Це дозволило "гранатовим" підібратися впритул до єврокубкової зони. Наразі туринці сьомі, але від Мілана, який іде четвертим, їх відділяють усього 3 бали. Отже, вже в неділю ввечері Торіно може опинитися поруч із міланцями. А ще ж є Аталанта, Рома, Лаціо. Боротьба за місце в топ-4 у Серії А обіцяє бути гарячою до останнього туру. Саме тому очний поєдинок Торіно з Міланом перетворюється у битву за 6 очок.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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