Літри ігристого, вершки Турина, обійми Аллегрі та Роналду, шампанські очі Барцальї – як Ювентус святкував чемпіонство

Ефектні кадри святкування туринським Ювентусом чергового титулу в Серії А в спеціальній підбірці "Футбол 24".

Напередодні "Стара синьйора" в матчі з Фіорентиною оформила чемпіонство. Туринці здобули восьме поспіль Скудетто.

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Для Юве титул чемпіона Італії став 35-м в історії, хоча в столиці П'ємонту ведуть свій підрахунок і вважають вчорашню звитягу 37-ю із врахуванням трофеїв, відібраних у туринців через скандал "Кальчополі" в середині "нульових".

Суботній вечір на Ювентус Стедіум став особливим для кількох людей. Зірковий форвард Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який тріумфував у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії. Натомість керманич "б'янконері" Массіміліано Аллегрі – другий тренер в історії за кількістю здобутих Скудетто.

Нарешті досвідчений оборонець Андреа Барцальї скупою чоловічою сльозою відсвяткував восьме для нього чемпіонство. Раніше ветеран оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону 2018/19.

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