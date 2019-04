"Де Хеа навіть не приховував свою ненависть до Ліверпуля": як голкіпера МЮ знищували після фіаско проти Зінченка та Ко

Воротар, якого багато хто вважав найкращим у світі, своєю невпевненою грою фактично вирішив долю титулу АПЛ.

Манчестер Юнайтед був, можливо, останньою серйозною загрозою Манчестер Сіті на шляху до другого поспіль чемпіонства. На команду Сульшера неабияк розраховували, зокрема, фанати Ліверпуля, які були готові підтримувати свого найбільшого ворого заради осічки Зінченка та компанії. Однак з перших хвилин макуніанського дербі стало зрозуміло, що "дияволи" навряд чи зможуть довго втримати власні ворота на замку, тим паче, коли Давід Де Хеа переживає неймовірний спад форми.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: чемпіонська перемога "містян", лінощі Погба, жахливий Де Хеа та прекрасний Зінченко

Іспанський голкіпер, який раніше вважався непробивною стіною, зараз чудить ледь не у кожному великому матчі. Не встигнувши пропустити кумедний гол від Лео Мессі на Камп Ноу, Давід двічі не виручив МЮ після ударів Бернарду та Сане, хоча саме він повинен був відповідати за "воротарський кут".

Після гри Де Хеа дісталось і від прихильників МЮ, і від уболівальників Ліверпуля, які буквально затролили іспанця кумедними мемами у соціальних мережах.

De Gea last season vs De Gea this season #MUNMCI pic.twitter.com/5Yg0oaj7Vb — The Man Utd Way (@olesredarmy) 24 квітня 2019 р.

I really never thought it'd be De Gea's face I'd be putting on this meme. pic.twitter.com/8tGVUjop1N — Paddy Power (@paddypower) 24 квітня 2019 р.

dE gEa bEsT kEePer iN THe wOrLd pic.twitter.com/qoLFF7rq4B — ️ (@RR_Guapo) 24 квітня 2019 р.

David De Gea saving Liverpool like... pic.twitter.com/8Cd7ximbLF — Simon David Grant (@simondavid76) 24 квітня 2019 р.

"Тепер ми знаємо, що Аліссон – найкращий голкіпер світу".

"З Де Хеа стягнуть зарплату за допомогу Сіті цього вечора?".

"Я віддав би перевагу Міньйоле у рамці воріт, ніж Де Хеа з такою формою".

I would rather have Mignolet In nets than De Gea on current form.#LFC — Richard Cross (@Richcross881) 24 квітня 2019 р.

"Де Хеа навіть не намагався приховувати, як сильно він ненавидить Ліверпуль".

De Gea hasn’t even tried disguising how much he hates Liverpool #LFC #MNUMCI — Muchga (@Muchga) 24 квітня 2019 р.

"Я думав, що Де Хеа повинен був стати хорошим голкіпером".

I thought De Gea was meant to be a good keeper! #LFC — Gareth Evans (@garethe66) 24 квітня 2019 р.

"Вони довіряють Де Хеа, щоб зруйнувати нас".

Trust De gea to ruin it for us #LFC — Kain Bull (@BullKain) 24 квітня 2019 р.

