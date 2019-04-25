Зінченко – рекордний ключ до золота: англійські ЗМІ вихваляють і... дещо критикують українця в дербі МЮ – Ман Сіті

Олександр Зінченко продовжує виключно перемагати на полях АПЛ. Цього разу півзахисник збірної України гідно виступив у дербі Манчестера, яке вивело його команду на перше місце в чемпіонаті Англії 2018/19.

Зінченко допоміг Ман Сіті перемогти МЮ на Олд Траффорд. Є така прикмета, коли "міщани" це роблять в лігві сусідів, то неодмінно виграють Прем'єр-лігу. Що ж, як мінімум зараз, коли у всіх порівну зіграних матчів, команда Гвардіоли обійшла таки Ліверпуль на 1 бал. Зінченко і Ко з честю пройшли за іменами 2 найважчі випробовування на фініші сезону, насухо обігравши Тоттенхем і Манчестер Юнайтед. Далі лише самі чинні чемпіони можуть подарувати підопічним Клоппа золото, якщо десь сенсаційно втратять очки, адже більше в них не буде суперників з топ-6 АПЛ.

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А ми ж пройдемось реакцією статистичних порталів та англійських ЗМІ на гру українця, який вимушено закриває лівий фланг захисту лідера першості. Якщо Sofascore і Whoscored були одностайні у своїй високій оцінці, то британська преса розділилась. Та про це дещо згодом. Від Whoscored Олександр отримав найвищий бал серед захисників обох команд – 7,42. Це також 3-я найвища оцінка серед гравців усіх команд (після Бернарду Сілви та Стерлінга, які зробили результат в атаці)!

Зінченко заробив на собі 2 фоли, тобто найбільше у складі Ман Сіті. Став лідером серед усіх гравців за перехопленнями – єдиний, хто зробив це 4 рази. З іншого боку ніхто в Сіті частіше за українця не фолив сам (3), а в умовах нашої УПЛ так взагалі міг би нарватись на червону. Однак це компенсується відмінною роботою у відборі: 4 вдалі спроби як найвищий результат в обох суперників. А ще 5 виграних верхових дуелей і неймовірні 124 дотики до м'яча, що ведуть за собою найбільшу кількість передач (100) і, зокрема, точних (89).

Sofascore трохи суворіший в оцінках (7,2), але там чомусь на порахували ще 2 вдалі відбори: це 7-й результат серед усіх, хто був на полі, і третій в обороні Сіті. Звертаємо увагу на 8 виграних єдиноборств із 17-и загалом. Це найбільша кількість двобоїв у складі обох колективів, що свідчить про намагання МЮ тиснути саме на фланг Зінченка як буцімто слабкої ланки. Однак Сашко – далеко не хлопчик для биття, тому й показав другий після Стерлінга результат виграних дуелей. Хоча над відсотком можна ще більше попрацювати – опонент українця, правий фулбек МЮ Ешлі Янг виграв 8 з 10-и.

Ключову роль Олександра в потенційному чемпіонстві відзначають той же Whoscored і The Sun. Просто подивіться на цю дивовижну статистику. Ефект Зінченка полягає в тому, що Манчестер Сіті виграв усі 19 матчів АПЛ з ним у складі, а без уже 77,8%. У середньому в них команда Гвардіоли забиває трохи менше (2,63 проти 2,69), зате з пропущеними голами відчутно краща ситуація: 0,32 з українцем, 0,8 без нього.

Manchester City with and without Oleksandr Zinchenko in the Premier League



For more player stats -- https://t.co/mGTXKxdX9K pic.twitter.com/jimgDlQl4b — WhoScored.com (@WhoScored) 25 квітня 2019 р.

"Зінченко продовжує свою дивовижну рекордну серію 19:0. Фанати Сіті сподіваються продовження до кінця сезону з рахунком 22:0". Так таблоїд The Sun описує неймовірний показник перемог українця в АПЛ, вдаючись до гри слів: ZINVINCIBLE, яку можна перекласти приблизно як ЗІНепереможність. Сіті побив історичний рекорд голів для команд з чемпіонату Англії за сезон, досягнувши позначки у 157 голів – такого ще не було ні з ким на Туманному Альбіоні. У всій Європі лише Аякс може їх перебити.

"Утім неймовірна індивідувідуальна статистика української зірки, можливо, ще вражаюча. Півзахисник, який також покриває позицію фулбека, тримає дивовижну переможну серію в АПЛ 19:0. Усе почалось, коли Зінченко у грудні 2017-го вийшов на заміну проти Суонсі (4:0). Потім продовжив інколи виходити протягом наступного року, доки Гвардіола не почав довіряти і ставити на нього, починаючи з 27-го лютого і матчу проти Вест Хема (1:0).

Man City haven't lost a Prem match when Oleksandr Zinchenko has played https://t.co/iYITT0FWe3 — The Sun Football (@TheSunFootball) 25 квітня 2019 р.

МЮ став черговою його жертвою, і тепер Гвардіола стоїть перед спокусою залучати його і надалі в гонитві за збереженням титулу чемпіонів Англії. Сіті чекає виїзд до Бернлі та прийом Лестера перед фінішем проти Брайтона. І тренер, і фанати схрещують пальці не лише за те, щоб Зінченко виграв АПЛ, довівши свою серію до 22:0".

Загалом більшість англійських ЗМІ вихваляють гру українця, який знову був на вершині харчового ланцюжка пасів Манчестер Сіті. Олек, як його тут називають, чудово взаємодіяв не лише з ближніми до себе Ляпортом і Гюндоганом, а й з Давідом Сілвою. Вихваляє Сашка і респектабельний The Times, який називає нашого футболіста одним з кількох визначальних для перемоги в дербі Манчестера.

"Універсал, якого фанати іноді плутають з Кевіном Де Брюйне, почувається в когорті зірок Сіті, мов удома. Вміло заповнив нішу лівого захисника, часто граючи в центрі поля і роблячи це дуже помітно. Усі цінують його все частіше, і це справедливо. Зінченко ніколи не ховається. Він завжди пропонує себе для передачі. Це людина з характером чемпіона та завжди піднесеним настроєм. Навіть з жовтою карткою він продожував виконувати свою роль".

Сам Зіна згодом розійшовся у соцмережі та навіть потролив свого опонента Ешлі Янга, який, на його думку, зіграв у гандбол у цьому епізоді (див. нижче).

Однак не обійшлось і без ложки дьогтю. У дечому гравець збірної Ураїни став яблуком розбрату між англійськими ЗМІ Здебільшого критикували за "дурне попередження", яке змусило його грати під зайвим тиском, та проблеми зі швидким Решфордом. Авторитетний Guardian занизив оцінку до 5, мовляв, "отримав жовту, з усіх сил боровся з темпом", утім це і так найвищий бал серед захисників.

Daily Mail пригадав, що Зінченко спершу добряче попотів через забіги Решфорда, але потім заспокоївся – 6 балів. А ось Manchester Evening News взагалі нагородив п'ятіркою і безжальним та дещо несправедливим вердиктом, з яким не погодились інші експерти: "Нераціонально поводився з мячем і регуряно марнував гарні позиції партнерів".

А ось ESPN, навпаки, оцінив його старання в роботі на атаку, піднявши бал до 7. Sky Sports також дав другий найвищий бал (7) його діям: "Виглядав непереконливо до перерви, і жовта за запізнілий підкат на Янгу не став несподіванкою. Та у другому таймі Сіті став грати краще, як і Зінченко, який прямо зараз заслуговує свого місця грати в команді АПЛ". І справді, ви тільки погляньте, який у нього вражаючий на фоні інших вплив на гру. Один з таких собі прихованих від променів слави солдатів перемоги.

Профільний фанатський сайт Read Mancity оцінив Олександра на добротні 7 балів: "Сподіваюсь, він залишиться на наступний сезон. Наполеглива робота, якісний виступ. Його розумні передачі дозволяли виходити з-пд важкого пресингу Юнайтед. Та найбільше вразила енергія і рішучість, з якою Зінченко йшов повертати володіння м'ячем".

Análisis │ │ Defender c/presión alta de sus jugadores + adelantados. Jugar a partir de sus defensores, buscando el momento justo p/atacar a un rival replegado. Zinchenko, Agüero y D.Silva: Piezas importantes p/el engranaje de juego del City vs M.Utd. pic.twitter.com/UBKRfQgvUk — Fútbol y Pizarrón (@FutbolyPizarron) 25 квітня 2019 р.

Справді нарізки, які з'явились у мережі, яскраво демонструють, як майстерно 22-річний українець спочатку виоить у високий пресинг разом Агуеро і Сілвою, а потім саме же запускає мотор атак Сіті після того, як уже начебто приспав пильність суперника перекочуванням м'яча назад і впоперек.

Coach Voices показує, як при володінні своєї команди фулбеки Зінченко та Вокер зміщувались в центр, утворюючи там своєрідний трикутник і дозволяючи Фернандінью створювати через пас ширину атак для флангових півзахисників.

How Kyle Walker and Oleksandr Zinchenko allowed Fernandinho to play out from the back before using the width of Bernando Silva and Raheem Sterling... #MUNMCI pic.twitter.com/Nk9aA7EvTc — The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) 25 квітня 2019 р.

Загалом гра Зінченка просто вчергове стала таким собі символом того, наскільки Гвардіола вміє трансформувати своїх гравців, і глобальніше – чому тренерська рука надважлива навіть у командах з розкішним і коштовним підбором виконавців.

"Усі мають вчитись в Алекса, дякую йому": Зінченко став ідеалом Гвардіоли і може зберегти Ман Сіті 50 мільйонів – MEN