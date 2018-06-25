toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УРУГВАЙ - РОСІЯ САУДІВСЬКА АРАВІЯ - ЄГИПЕТ ІРАН - ПОРТУГАЛІЯ ІСПАНІЯ - МАРОККО Новини ЧС 2018

Зірка або Чорноморець замінить Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас

16:17 3 Читать на русском
Зірка або Чорноморець замінить Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас
Зірка або Чорноморець гратимуть в УПЛ? / фото із соцмереж

Журналіст телеканалів "Футбол 1"/ "Футбол 2" Ігор Бурбас розповів, що замість Полтави в УПЛ 2018/19 зіграє Чорноморець або Зірка.

"12-го члена УПЛ обиратимуть серед Зірки та Чорноморця. Обидва клуби офіційно підтвердили свою готовність.

"Зараз я б забивав 60 голів за сезон і коштував 80 мільйонів фунтів". Фабріціо Раванеллі – суперзірка, яка підірве УПЛ

Інгулець в опитувальнику не фігурує. Він виявляв бажання грати в еліті. Але без U-19 і U-21 це неможливо, тому його відсіяли. Дедлайн по голосуванню – завтра 11 ранку", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

До слова, раніше Чорноморець відмовився замінити Полтаву в УПЛ. Полтава у свою чергу оголосила про розпуск команди.

Теги
Зірка Зірка Полтава Полтава УПЛ Ігор Бурбас Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук