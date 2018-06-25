Зірка або Чорноморець замінить Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1"/ "Футбол 2" Ігор Бурбас розповів, що замість Полтави в УПЛ 2018/19 зіграє Чорноморець або Зірка.

"12-го члена УПЛ обиратимуть серед Зірки та Чорноморця. Обидва клуби офіційно підтвердили свою готовність.

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Інгулець в опитувальнику не фігурує. Він виявляв бажання грати в еліті. Але без U-19 і U-21 це неможливо, тому його відсіяли. Дедлайн по голосуванню – завтра 11 ранку", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

До слова, раніше Чорноморець відмовився замінити Полтаву в УПЛ. Полтава у свою чергу оголосила про розпуск команди.