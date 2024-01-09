Півзахисник Динамо Батумі і збірної Грузії Георгій Цітаішвілі не налаштований виходити на нові контакти з українською пресою.

У 2019 році півзахисник був одним з наяскравіших гравців збірної України U-20, яка під керівництвом Олександра Петракова стала чемпіоном світу. Втім, вже у 2021-му Цітаішвілі прийняв пропозицію рідної національної збірної Грузії.

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Днями вийшло інтерв'ю, в якому 23-річний Гіо заявив, що ніколи не мріяв грати за збірну України, а паспорт змінював заради потрапляння до першої команди Динамо. Такі слова очікувано викликали резонанс і навіть обурення серед українських фанатів.

"Більше не дам інтерв'ю українським ЗМІ. Я відповів на ваш дзвінок з поваги, бо мене так виховали", – відповів Цітаішвілі на запит Українського футболу.

Нагадаємо, контракт хавбека досі належить київському Динамо, а за батумське він виступає на правах оренди. Статистика Цітаішвілі за збірну Грузії – один гол та 2 асисти у 14 матчах.

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