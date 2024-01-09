Полузащитник Динамо Батуми и сборной Грузии Георгий Цитаишвили не настроен выходить на новые контакты с украинской прессой.

В 2019 году полузащитник был одним из самых ярких игроков сборной Украины U-20, которая под руководством Александра Петракова стала чемпионом мира. Впрочем, уже в 2021-м Цитаишвили принял предложение родной национальной сборной Грузии.

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На днях вышло интервью, в котором 23-летний Гио заявил, что никогда не мечтал играть за сборную Украины, а паспорт менял ради попадания в первую команду Динамо. Такие слова ожидаемо вызвали резонанс и даже возмущение среди украинских фанатов.

"Больше не дам интервью украинским СМИ. Я ответил на ваш звонок из уважения, потому что меня так воспитали", – ответил Цитаишвили на запрос Українського футболу.

Напомним, контракт хавбека по-прежнему принадлежит киевскому Динамо, а за батумское он выступает на правах аренды. Статистика Цитаишвили за сборную Грузии – один гол и 2 ассиста в 14 матчах.

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