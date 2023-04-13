Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч після перемоги над Львовом (2:1) зазначив, що тепер на перше місце для команди вийшов виключно результат.

"Вперше проходимо цей шлях боротьби за найвищі місця. Іноді поспішаємо, бо думаємо, що немає часу забити гол. Суперник показав свій рівень ще минулого туру, коли міг СК Дніпро-1 3-4 голи забити. Якщо так гратимуть далі, то Львів не має бути останнім.

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Так сталося, що трохи фарту, але забили. Втомили суперника подачами та ударами. Забив молодий пацан, треба похвалити, що у 18 років забиває важливі голи. Є проблеми з реалізацією, але якщо заберемо кілька перемог поспіль, то легше буде.

До кінця чемпіонату буде тяжко. Красиві ігри були раніше, більше красивих матчів не буде. Битва продовжується – СК Дніпро-1 поряд, Зоря, Динамо. Дуже цікавий чемпіонат, не пам'ятаю, коли був такий цікавий", – сказав Йовічевіч в коментарі прес-службі Шахтаря.

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