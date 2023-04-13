Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич после победы над Львовом (2:1) отметил, что теперь на первое место для команды вышел исключительно результат.

"Впервые проходим этот путь борьбы за самые высокие места. Иногда спешим, потому что думаем, что нет времени забить гол. Соперник показал свой уровень еще в прошлом туре, когда мог СК Днепр-1 3-4 гола забить. Если так будут играть дальше, то Львов не должен быть последним.

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Так случилось, что немного фарта, но забили. Утомили соперника подачами и ударами. Забил молодой пацан, нужно похвалить, что в 18 лет забивает важные голы. Есть проблемы с реализацией, но если одержим несколько побед подряд, то легче будет.

До конца чемпионата будет тяжело. Красивые игры были раньше, больше красивых матчей не будет. Битва продолжается – СК Днепр-1 рядом, Заря, Динамо. Очень интересный чемпионат, не помню, когда был так интересен", – сказал Йовичевич в комментарии пресс-службе Шахтера.

Шахтер на последних секундах вырвал победу над Львовом – джокер Йовичевича увеличил отрыв от СК Днепр-1 до 4-х очков