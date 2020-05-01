Більше клубів і матчі без глядачів до кінця року – АПЛ розглядає революційний план порятунку сезону

Англія продовжує пошуки оптимального рішення для відновлення внутрішніх футбольних змагань.

Форвард Брістоль Роверс Алекс Родман, який є представником Асоціації професіональних футболістів Англії, у розмові з товаришами поділився деякими деталями із засідання ліги, повідомляє ВВС.

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Існує перспектива розширення АПЛ до 23 клубів на наступний сезон – з Чемпіоншипу піднімуться три, а вилітати ніхто не буде (таку ж систему готують і для нижчих ліг). Фанатів на трибунах не слід чекати раніше січня 2021 року. Ліга хоче уникнути всіх зайвих ризиків, сподіваючись на винайдення вакцини від коронавірусу. Лише після схвалення лікарів розглядатимуться варіанти повноцінного повернення вболівальників.

Нагадаємо, до 25 травня усі національні асоцації, які входять до УЄФА, повинні визначитися щодо продовження сезону.

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