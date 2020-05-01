Больше клубов и матчи без зрителей до конца года – АПЛ рассматривает революционный план спасения сезона

Англия продолжает поиски оптимального решения для возобновления внутренних футбольных соревнований.

Форвард Бристоль Роверс Алекс Родман, который является представителем Ассоциации профессиональных футболистов Англии, в разговоре с товарищами поделился некоторыми деталями из заседания лиги, сообщает ВВС.

Три английских дивизиона рискуют не доиграть сезон – на пути серьезные преграды

Существует перспектива расширения АПЛ до 23 клубов на следующий сезон – из Чемпионшипа поднимуться три, а вылетать никто не будет (такую же систему готовят и для низших лиг). Фанатов на трибунах не следует ожидать раньше января 2021 года. Лига хочет избежать всех лишних рисков, надеясь на изобретение вакцины от коронавируса. Только после одобрения врачей будут рассматриваться варианты полноценного возвращения болельщиков.

Напомним, до 25 мая все национальные асоцации, входящие в УЕФА, должны определиться относительно продолжения сезона.

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