Перша тренерська відставка в сезоні англійської Прем'єр-ліги, схоже, не за горами. Хмари нависли над керманичем Вест Бромвіча Славеном Білічем.

Хорватський фахівець може втратити роботу вже після восьми турів АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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Боси "дроздів" готові звільнити Біліча, якщо Вест Бромвіч програє Тоттенхему. Наразі Альбіон не здобув жодної перемоги в чемпіонаті. В активі підопічних 52-річного коуча лише 3 очки та місце в зоні вильоту. Ще одна поразка ВБА, найімовірніше, призведе до звільнення Біліча. Потенційна відставка хорвата стане прем'єрною у цьогорічній кампанії англійської першості.

До слова, матч Вест Бромвіч – Тоттенхем відбудеться у неділю, 8 листопада. Початок поєдинку о 14:00.

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