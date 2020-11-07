Первая тренерская отставка в сезоне английской Премьер-лиги, похоже, не за горами. Тучи нависли над наставником Вест Бромвича Славеном Биличем.

Хорватский специалист может потерять работу уже после восьми туров АПЛ, сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед определился с будущим Сульшера

Боссы "дроздов" готовы уволить Билича, если Вест Бромвич уступит Тоттенхэму. В данный момент Альбион не одержал ни одной победы в чемпионате. В активе подопечных 52-летнего коуча лишь 3 очка и место в зоне вылета. Еще одно поражение ВБА, скорее всего, приведет к увольнению Билича. Потенциальная отставка хорвата станет премьерной в нынешней кампании английского первенства.

К слову, матч Вест Бромвич – Тоттенхэм состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало поединка в 14:00.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд