Про відхід 53-річного Славена Біліча клуб із Пекіна повідомив на своєму офіційному сайті. Контракт хорватського фахівця з Бейцзін Гоань діяв до кінця 2022 року, але сторони вирішили достроково попрощатися за обопільною згодою. У минулому сезоні команда під керівництвом Славена фінішувала на 5-му місці чемпіонату.

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Біліч очолив команду рік тому, а перед тим працював у Вест Бромвічі, Вест Хемі, Аль-Іттіхаді, Бешикташі, московському Локомотиві та збірній Хорватії.

Днями з'явилася інформація, що у послугах хорвата зацікавлений Фенербахче, який посідає 4 місце в турецькій Суперлізі.

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