У Китаї розпочалася війна з гравцями, які дуже люблять натільний живопис.

Місцеве Управління спорту заборонило робити татуювання гравцям молодіжної та національної збірних, повідомляє Goal.

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Легіонерам китайської Суперліги також радять виводити малюнки або принаймні приховувати їх одягом. Аргументи чиновників – спортсмени не повинні показувати поганий приклад для молоді. Нехай футболісти приділяють більше уваги грі і тренуванням, ніж своєму зовнішньому вигляду. Результати збірної Китаю справді розчаровують. Востаннє представники Піднебесної грали на чемпіонаті світу ще у 2002 році, а тепер провалюють черговий відбір і фактично втратили надію поїхати в Катар.

"Відмова від татуювань продемонструє позитивний дух китайських гравців і стане добрим прикладом для суспільства. Спортсменам національної збірної та збірної U23 суворо заборонено робити нові татуювання, а тим, хто вже має їх, рекомендується видалити самостійно", – йдеться у заяві Управління спорту.

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