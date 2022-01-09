Об уходе 53-летнего Славена Билича клуб из Пекина сообщил на своем официальном сайте. Контракт хорватского специалиста с Бэйцзин Гоань действовал до конца 2022 года, но стороны решили досрочно попрощаться по обоюдному согласию. В прошлом сезоне команда под руководством Славена финишировала на 5-м месте чемпионата.

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Билич возглавил команду год назад, а раньше работал в Вест Бромвиче, Вест Хэме, Аль-Иттихаде, Бешикташе, московском Локомотиве и сборной Хорватии.

На днях появилась информация, что в услугах хорвата заинтересован Фенербахче, занимающий 4 место в турецкой Суперлиге.

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