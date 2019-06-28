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Безус розповів, що його порівнюють із Ракітічем, Макгрегором та Кобейном

16:28 53 Читать на русском
Безус розповів, що його порівнюють із Ракітічем, Макгрегором та Кобейном
Роман Безус / ФК Гент

Півзахисник Гента Роман Безус розповів, чим він схожий на Івана Ракітіча, Конора Макгрегора та Курта Кобейна.

"Кажуть, що з коротким волоссям схожий на Ракітіча, на Конора Макгрегора, ще там в UFC є якийсь Альварес. Коли з довгими – на Курта Кобейна", – сказав Безус програмі Трендец.

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Взимку півзахисник перебрався з Сент-Трюйдена до Гента, з яким не зміг потрапити в єврокубки. Також викликався до збірної України на матчі відбіркового циклу Євро-2020.

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