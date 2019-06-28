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Безус рассказал, что его сравнивают с Ракитичем, Макгрегором и Кобейном

16:28 52 Читати українською
Безус рассказал, что его сравнивают с Ракитичем, Макгрегором и Кобейном
Роман Безус / ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус рассказал, чем он похож на Ивана Ракитича, Конора Макгрегора и Курта Кобейна.

"Говорят, что с короткими волосами похож на Ракитича, на Конора Макгрегора, еще там в UFC есть какой-то Альварес. Когда с длинными – на Курта Кобейна", – сказал Безус программе Трендец.

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Зимой полузащитник перебрался из Сент-Трюйдена в Гент, с которым не смог попасть в еврокубки. Также вызывался в сборную Украины на матчи отборочного цикла Евро-2020.

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Гент Гент Видеоновости Роман Безус Роман Безус Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона
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