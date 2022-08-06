Безус офіційно обрав нову команду – українець виступатиме за титулований клуб з Європи
Півзахисник Роман Безус нарешті вирішив, де продовжить свою кар'єру.
Омонія офіційно оголосила про підписання 31-річного українця. Контракт розрахований на 2 сезони з можливістю продовження ще на один.
Форвард Шахтаря продовжив співпрацю з європейським клубом
Безус виступав у Бельгії упродовж останніх 6 років – по 3 за Сент-Трюйден і Гент. У минулому сезоні за "буйволів" хавбек провів 36 матчів, оформивши 3 голи та 5 асистів. Сторони не змогли домовитися про продовження співпраці, тому цього літа українець отримав статус вільного агента.
Додамо, що Омонія є 21-разовим чемпіоном Кіпру і 15-разовим володарем Кубка. Минулий сезон склався для "зелених" неоднозначно – всього 8 місце в лізі, але перемога в Кубку. Цікаво, що новий і старий клуб Безуса 18 серпня зійдуться у кваліфікації Ліги Європи.
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