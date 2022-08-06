Півзахисник Роман Безус нарешті вирішив, де продовжить свою кар'єру.

Омонія офіційно оголосила про підписання 31-річного українця. Контракт розрахований на 2 сезони з можливістю продовження ще на один.

Форвард Шахтаря продовжив співпрацю з європейським клубом

Безус виступав у Бельгії упродовж останніх 6 років – по 3 за Сент-Трюйден і Гент. У минулому сезоні за "буйволів" хавбек провів 36 матчів, оформивши 3 голи та 5 асистів. Сторони не змогли домовитися про продовження співпраці, тому цього літа українець отримав статус вільного агента.

Додамо, що Омонія є 21-разовим чемпіоном Кіпру і 15-разовим володарем Кубка. Минулий сезон склався для "зелених" неоднозначно – всього 8 місце в лізі, але перемога в Кубку. Цікаво, що новий і старий клуб Безуса 18 серпня зійдуться у кваліфікації Ліги Європи.

Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! ️️ pic.twitter.com/iQOLMfOvG9 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022

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