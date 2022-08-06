Омония официально объявила о подписании 31-летнего украинца. Контракт рассчитан на 2 сезона с возможностью продления еще на один.

Форвард Шахтера продолжил сотрудничество с европейским клубом

Безус выступал в Бельгии последние 6 лет – по 3 за Сент-Трюйден и Гент. В прошлом сезоне за "буйволов" хавбек провел 36 матчей, оформив 3 гола и 5 ассистов. Стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, поэтому этим летом украинец получил статус свободного агента.

Добавим, что Омония является 21-кратным чемпионом Кипра и 15-кратным обладателем Кубка. Прошлый сезон сложился для "зеленых" неоднозначно – всего 8 место в лиге, но победа в Кубке. Любопытно, что новый и старый клуб Безуса 18 августа сойдутся в квалификации Лиги Европы.

Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! ️️ pic.twitter.com/iQOLMfOvG9 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022

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