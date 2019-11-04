Безус не вважає блискучий гол у ворота Стандарда найкращим у своїй кар'єрі

Півзахисник Гента Роман Безус поділився враженнями після матчу 14-го туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда, в якому українець відзначився голом.

"Це був дуже важливий гол. Ми провели хороший перший тайм, але Стандарт грав дуже компактно в захисті і гостро вибігав у контратаки. Саме так ми й пропустили, хоча тренер в перерві наголошував, що ми добре грали і потрібно продовжувати в тому ж руслі. Ми так і зробили.

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Чи був це найкращий мій гол? Я не знаю, але один з найкращих – це точно. Був дуже хороший момент, щоб завдати удар. Навіть у меншості ми продовжували тиснути. Ми вірили в перемогу. У цьому сила нашої команди – подивіться на минулі матчі.

Дуже дякую уболівальникам. Вони допомагали, коли у мене був важкий період. Для мене це дуже важливо. Якщо знаєш, що вони вірять у тебе, автоматично працюєш краще. Тому я дуже вдячний за їхню підтримку", – цитує Безуса прес-служба Гента.

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