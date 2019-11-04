Безус не считает блестящий гол в ворота Стандарда лучшим в своей карьере

Полузащитник Гента Роман Безус поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата Бельгии против Стандарда, в котором украинец отметился голом.

"Это был очень важный гол. Мы провели хороший первый тайм, но Стандарт играл очень компактно в защите и остро выбегал в контратаки. Именно так мы пропустили, хотя тренер в перерыве подчеркивал, что мы хорошо играли и нужно продолжать в том же ключе. Мы так и сделали.

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Был ли это лучший мой гол? Я не знаю, но один из лучших – это точно. Был очень хороший момент, чтобы нанести удар. Даже в меньшинстве мы продолжали давить. Мы верили в победу. В этом сила нашей команды – посмотрите на прошлые матчи.

Спасибо болельщикам. Они помогали, когда у меня был тяжелый период. Для меня это очень важно. Если знаешь, что они верят в тебя, автоматически работаешь лучше. Поэтому я очень благодарен за их поддержку", – цитирует Безуса пресс-служба Гента.

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