Красивий гол Безуса та камбек команди українців у відеоогляді матчу Гент – Стандард

Гент у вольовому стилі переміг Стандард (3:1) в матчі 14-го туру чемпіонату Бельгії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга Жупіле, 14-й тур

Гент – Стандард – 3:1

Голи: Безус, 48, Девід, 84 (пен), Кастро-Монтес, 90 – Амалла, 43

Нереалізований пенальті: Мпоку, 90+5

Вилучення: Одіджа-Офо, 71 – Ванхеусден, 84

Гент переміг Стандард, поступаючись по ходу матчу. Наприкінці першого тайму Амалла вивів гостей вперед, але в дебюті другої половини гри Роман Безус красивим ударом вирівняв результат, забивши свій 3-й гол у сезоні 2019/20.

Гент вирвав перемогу над Стандардом – ефектний гол Безуса, старання Яремчука та лідер оборони Пластун

Під завісу поєдинку господарі, за яких також грали Ігор Пластун і Роман Яремчук, забили ще двічі та святкували підсумкову перемогу – 3:1. До слова, обидві команди догравали матч у неповних складах – арбітр вилучив по одному гравцю.

Завдяки цій перемозі Гент піднявся на 3 місце чемпіонату.