Гент вирвав перемогу над Стандардом – ефектний гол Безуса, старання Яремчука та лідер оборони Пластун

Гент з трьома українцями в складі переміг Стандард (3:1) у рамках 14-го туру Ліги Жупіле. Звіт про матч і огляд гри наших футболістів читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 14-й тур

Гент – Стандард – 3:1

Голи: Безус, 48, Девід, 84 (пен), Кастро-Монтес, 90 – Амалла, 43

Нереалізований пенальті: Мпоку, 90+5

Вилучення: Оджіжа-Офо, 71 – Ванхеусден, 84

На тижні українці здобули для Гента шалену нічию з Андерлехтом. Роман Яремчук спровокував пенальті та з другої спроби його реалізував, Роман Безус, вийшовши на заміну, освіжив гру команди та надихнув на камбек, а Ігор Пластун забив переможний гол і став найкращим гравцем зустрічі.

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям – Яремчук знову відзначився, Пластун забив рятівний гол

Всі вони вийшли в основі на матч зі Стандардом, який впевнено йшов на другому місці в чемпіонаті Бельгії. Пластун посів звичне місце в центрі захисту, Яремчук сформував пару форвардів з Депуатром, а Безус вийшов на позиції десятки – Гент в центрі поля грав з ромбом.

У першому таймі господарі більше контролювали м'яч, активніше йшли вперед і пресингували, однак найкращі моменти створив Стандард. На 43-й хвилині гості організували черговий гострий випад, який завершився результативно – Бастьєн вивів на удар Амалла, а той красивим ударом шведою в ближній кут відкрив рахунок у зустрічі.

Гент відігрався відразу по перерві, коли Безус отримав м'яч перед чужим штрафним майданчиком і загнав м'яч від поперечини в сітку! Якийсь час господарі ще контролювали ситуацію та мали шанс вийти вперед, але потім Стандард вирівняв гру. А після вилучення капітана Гента (Оджіджа-Офо повівся на провокацію) взагалі захопив ініціативу.

Однак під завісу зустрічі "бізони" вирвали перемогу. Удар Кумса зі штрафного знайшов руку Ванхеусдена у штрафному майданчику. Друга жовта для гравця Стандарда, вилучення, вирівняння складів і пенальті. Девід реалізував 11-метровий. Ну а питання про переможця шикарним ударом у "дев'ятку" зняв Кастро-Монтес – 3:1. У компенсований час арбітр призначив пенальті у протилежні ворота, але Мпоку з "точки" не відновив інтригу.

Гент здобув важливу перемогу над прямим конкурентом, набрав 25 очок і скоротив відставання від другого місця до 2 пунктів. Саме там розташовується Стандард – 27 залікових балів і 6-очкове відставання від Брюгге.

Ігор Пластун

Український захисник мав чимало роботи. Грав на випередження, відбирав м'ячі, головою знімав верхові подачі у власний штрафний майданчик, підчищав за партнерами. У середині першого тайму Пластун в одній атаці заблокував два удари Стандарда впритул. Ігор старався та виглядав однозначним лідером оборони Гента, але не завжди діяв вдало. Після його перехоплень м'яч декілька разів все одно потрапив до суперників, і епізоди завершилися ударами.

Пластун часто грав персонально по форварду Уларе: не дозволяв йому спокійно приймати м'яч, підіймався за ним у центр поля та навіть на чужу половину. І робив це в основному успішно. Втім, коли Стандард забивав перший гол, Ігор не прочитав епізод, метнувся в сторону іншого гравця (по суті, він залишився сам проти двох) і не встиг заблокувати удар Амалла.

Що стосується гри в пас, то Пластун допомагав у білдапі, підтримував позиційні атаки на чужій половині, але з передачами не ризикував.

Роман Безус

Несподівано з'явився в старті Гента, посадивши в запас головного плеймейкера команди Девіда. Досить неоднозначний матч у виконанні Безуса. Він активно вступав у відбір, боровся за підбирання після стандартів, відпрацьовував без м'яча. А коли отримував сферу – намагався відразу розігнати атаку. Розвинув контрвипад, який завершився ударом Оджіджа-Офо, потім закидав парашутиком на Яремчука.

Безус створив найкращий момент Гента в першому таймі, коли ефектно у повітрі обігрався з Депуатром і в дотик пробив над воротами. А на старті другої половини зустрічі Роман скористався свободою від гостей і забив єдиний гол "бізонів" – більярдний удар від поперечини, коли ніхто його не закривав перед штрафним майданчиком.

Однак у грі Безуса була велика проблема – відсутність належного взаєморозуміння з гравцями Гента. Багато пасів у недодачу, відкривання не в ті зони, де його хотіли бачити партнери. Роман в окремих епізодах випадав з гри Гента, навіть Яремчук часто не розумів задуми свого земляка. Помітно, що Безус не є основним у команді. Але сьогодні він герой.

Роман Яремчук

Основний форвард збірної України діяв переважно спиною до чужих воріт. Яремчук відходив у центральне коло в пошуках м'яча, пропонував себе під передачі та добре підігрував партнерам. Так він створив ударну ситуацію для Депуатра. Захисники Стандарда не могли впоратися з Романом – він чіплявся за м'яч і грамотно прикривав снаряд корпусом. Суперникам доводилося фолити.

Яремчук гостро пробивав головою після подачі кутового, але м'яч пролетів вище цілі. Це був єдиний акцентований удар у його виконанні по воротах Стандарда. Нападник проявляв величезне бажання, але сьогодні не був ефективним. На 75-й хвилині тренерський штаб зняв Романа з гри через вилучення Оджіджа-Офо – український форвард пішов з поля без гола та з засмученим виразом обличчя.

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