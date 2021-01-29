Новим місцем роботи 30-річного українця повинен стати турецький Анкарагюджю. Наразі йдеться про перехід на правах оренди, стверджує Nexus Sport.

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За інформацією джерела, турки вже про все домовилися з Безусом та його клубом. В угоду буде включена опція викупу. Варто зауважити, що Анкарагюджю також приписують інтерес до хавбека Динамо Дениса Гармаша.

До слова, у нинішньому сезоні Безус втратив статус гравця основного складу бельгійської команди. Роман провів за Гент 19 (лише 3 повних) матчів у всіх турнірах, у яких не відзначався результативними діями.

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