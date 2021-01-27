Півзахисник Динамо Денис Гармаш може покинути київський клуб у зимове трансферне вікно.

Гармаш близький до переходу в Анкарагюджю та вже провів переговори, повідомляє Nexus Sport у твіттері.

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Очікується, що угода буде завершена протягом наступних кількох днів. Додамо, що Анкарагюджю посідає 19 місце у поточному розіграші чемпіонату Туреччини.

У нинішньому сезоні Гармаш провів 10 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 2 голи та 1 асист. Відзначимо, що другу половину сезону 2019/20 Денис провів у турецькому Різеспорі.

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