Форвард збірної України не приховує свого бажання покинути Гент. Повідомлялося, що у запрошенні Яремчука зацікавлена італійська Рома. Однак Олег Ящук, український футбольний агент, який працює в Бельгії, переконаний, що взимку трансфер не відбудеться.

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"У Бельгії грав я, Сергій Серебренніков, а з огляду на наш нинішній напрям у роботі, виходить, що ми допомагаємо хлопцям відчути смак справжнього європейського футболу. Бельгійський чемпіонат, це як трамплін для ще одного кроку нагору.

Правда, не всім вдається тут закріпитися. Легше тому, хто знає місцеву мову або хоча б англійську.

Найбільш популярний зараз Роман Яремчук. Це не дивно, коли форвард забиває. Роман у полі зору. Хоча чутки (про європейські клуби. – прим.) небезпідставні, але вважаю, що як мінімум до кінця чемпіонату Яремчук відіграє за Гент", – цитує Ящука Команда 1.

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