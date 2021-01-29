Новым местом работы 30-летнего украинца должен стать турецкий Анкарагюджю. Речь идет о переходе на правах аренды, утверждает Nexus Sport.

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По информации источника, турки уже обо всем договорились с Безусом и его клубом. В соглашение будет включена опция выкупа. Стоит заметить, что Анкарагюджю также приписывают интерес к хавбеку Динамо Денису Гармашу.

К слову, в нынешнем сезоне Безус потерял статус игрока основного состава. Роман провел за Гент 19 (всего 3 полных) матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.

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