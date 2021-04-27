"Дербі, не дербі – ми дуже поважаємо Рух, але це такий же календарний матч, як і будь-який інший. Зараз важлива ця гра, після – з Маріуполем.

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Сказати, що ми якось налаштовуємося – ні, спокійно готуємося до чергового матчу. Рух дуже поважаємо, це наші сусіди, і ми, вважаю, повинні дружити", – зазначив Безсмертний у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, львівські команди борються за виживання. Ситуація у Львова краща – 24 очки та 9 місце, а от Рух з 20 пунктами розташувався на 11 позиції.

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