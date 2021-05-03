"Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организована. Выдержали напор, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен.

"Тренерского опыта мне хватает": Бессмертный признался, как оказался во Львове

Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали. Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень довольны результатом.

Пока руководство не вело переговоры о продлении контракта. Чувствуется, что они с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что вначале не все ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее", – сказал Бессмертный в программе "ТУР Online".

Напомним, после 24-х туров Львов в турнирной таблице УПЛ идет девятым, имея в своем активе 28 очков.

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