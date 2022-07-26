Меньше чем через месяц стартует новый чемпионат Украины, который станет историческим для нашего государства.

Журналист Сергей Болотников в своем Telegram-канале KDK опубликовал основные пункты, которые содержатся в протоколе безопасности, по которому будут проводиться матчи УПЛ в новом сезоне.

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По информации источника, Министерства спорта, обороны и экономики способствуют бронированию футболистов, официальных представителей и руководителей клубов, а также работников УАФ, УПЛ и ПФЛ от военной службы.

Соревнования будут проводиться только на стадионах, которые были допущены областными (или Киевской городской) военными администрациями. Зрителей на матчах не будет. Установлено и максимальное количество лиц, которые могут присутствовать на стадионе – не более 280. Среди них: 90 – футболисты и тренерский штаб, 9 – арбитры и видеоассистенты, 6 – болбои (старше 18 лет), 20 – представители клубов, 11 – официальные лица матча, 15 – представители УАФ, УПЛ, ПФЛ, 20 – персонал стадиона, 20 – лица, ответственные за безопасность, 10 – медики, полиция, ГСЧС, 9 – представители военных администраций и других органов власти, 40 – журналисты и фотографы и 30 – съемочная группа.

Клубы должны назначить лицо, ответственное за безопасность во время матчей. Эти лица должны сообщать УАФ и УПЛ или ПФЛ о возможности проведения матча за неделю до начала. Руководители стадионов должны привести в готовность укрытия для полного состава участников матча. Такие укрытия должны находиться не более 500 метров от стадиона. Если подобных укрытий нет, создается комиссия, которая ищет такие места в здании стадиона. Каждый присутствующий на матче должен пройти инструктаж по правилам поведения и действиям в случае опасности.

При воздушной тревоге предусматриваются следующие действия. Делегат матча совместно с представителем соответствующей военной администрации принимает решение об эвакуации всех присутствующих на стадионе в укрытие. Диктор стадиона объявляет "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!". Арбитр сразу дает свисток об остановке матча. Если продолжительность воздушной тревоги превышает 60 минут, делегат матча совместно с арбитром (после консультаций с представителями команд и представителем соответствующей военной администрации) может принять решение об остановке матча. Организатор соревнований принимает решение о месте, дате и времени доигрывания матча. Если матч можно продолжить, футболистам дается до 10 минут на разминку.

Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на организатора матча, то есть на принимающий клуб. За невыполнение этих требований на клуб могут наложить санкции, предусмотренные статьей 6 Дисциплинарных правил УАФ.

Напомним, начало нового сезона запланировано на 23 августа.

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