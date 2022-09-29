"Безпека була на першому місці при моєму виборі, тому що спортивна складова одразу була дуже гарною. Це справді наступний рівень для мене.

"Не розумію, у кого Лонвейк може виграти конкуренцію": Циганик скептично оцінив трансфер новачка Динамо

Я та мій батько розмовляли з людьми, які живуть в Україні. Вони підтвердили, що це безпечно і що про гравців добре піклуються. Проте ви час від часу стикаєтеся з блокуваннями (йдеться про відсутність прямих авіарейсів тощо – прим.). Це запобіжні заходи. Сподіваюся Динамо буде грати на власному стадіоні якомога швидше.

Я отримав пораду від данського гравця, який колись грав в Динамо, що вивчення мови є важливим фактором. Коли розмовляєш цією мовою, почуваєшся як вдома. Адаптуюся якомога швидше, а потім хочу взяти участь в матчі. Сподіваюся, ми вийдемо з групи Ліги Європи або фінішуємо третіми та продовжимо виступ у Лізі конференцій весною", – цитує Лонвейка NOS.

До слова, 22-річний нідерландець тиждень тому підписав з киянами 5-річний контракт і вже приступив до тренувань. Шанс дебютувати за новий клуб Джастін може отримати у неділю, 2 жовтня, в матчі УПЛ проти Миная.

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