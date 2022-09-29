"Безопасность была на первом месте при моем выборе, потому что спортивная составляющая сразу была очень хорошей. Это действительно следующий уровень для меня.

"Не понимаю, у кого Лонвейк может выиграть конкуренцию": Цыганык скептически оценил трансфер новичка Динамо

Я и мой отец разговаривали с людьми, живущими в Украине. Они подтвердили, что это безопасно и что об игроках хорошо заботятся. Однако вы время от времени сталкиваетесь с блокировками (речь идет об отсутствии прямых авиарейсов и т.п. – прим .). Это меры предосторожности. Надеюсь, Динамо будет играть на собственном стадионе как можно скорее.

Я получил совет от датского игрока, когда-то игравшего в Динамо, что изучение языка является важным фактором. Когда говоришь на этом языке, чувствуешь себя как дома. Адаптируюсь как можно скорее, а затем хочу поучаствовать в матче. Надеюсь, мы выйдем из группы Лиги Европы или финишируем третьими и продолжим выступление в Лиге конференций весной", – цитирует Лонвейка NOS .

К слову, 22-летний нидерландец неделю назад подписал с киевлянами 5-летний контракт и уже приступил к тренировкам. Шанс дебютировать за новый клуб Джастин может получить в воскресенье, 2 октября, в матче УПЛ против Миная.